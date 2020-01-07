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07.01.2020

Son dakika: Büyükçekmece'de feci TIR kazasına ait görüntüler ortaya çıktı |Video

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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