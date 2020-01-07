Başıboş köpeklerden kaçan küçük kıza otomobil çarptı
İzmir’in Menemen ilçesinde evine gittiği sırada başıboş köpekten korkan 13 yaşındaki Rojin Yakıt, yola kaçtığı sırada araba çarparak hayatını kaybettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Menemen-Ulukent bölgesinde bir köpeğin havlamasından korkarak yola doğru kaçan 8. Sınıf öğrencisi Rojin Yakıt'a, Çanakkale asfaltında seyir halinde olan Ö.K idaresindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde köpeğin kendisine doğru koştuğunu gören küçük kız, refleks göstererek kendisini yola hızla gelen otomobilin altında kalması bir oluyor.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü Ö.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BELEDİYEYE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
İlçenin her mahallesinde aynı sıkıntıları yaşayan vatandaşlar, özellikle işe gidiş-dönüş saatlerinde ve çocuklarının okula gittiği zamanlarda köpeklerden çok korktuklarını ve kendilerine saldırdıklarını söylediler. Menemen'in Yahşelli Mahallesinde oturan bir vatandaş hamile keçisinin köpekler tarafından parçalanarak yendiğini iddia ederek durumun ciddiyetine dikkat çekti.
Köpeklerden şikayetçi oldukları için birçok kez imza toplandığını ama hiç bir şey yapılmadığını dile getiren Rojin'in kuzeni Elif Avcı, "Bölgemizde çok fazla başıboş köpek var. Konu hakkında birçok kez imza toplandı ve belediyemize müracaat edildi ama ne yazık ki şikayetimizle kaldık. Çocuklar korkudan okula gidemiyor. Köpeklerden korktukları için ya yollarını uzatıyorlar yada yarı yoldan evlerine geri dönüyorlar. Sokak hayvanlarının kontrol altına alınması için illa ölüm mü gerekiyor? Bu soruna artık bir çözüm bulunsun herkes şikayetçi." dedi.
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