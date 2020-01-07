07 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
ADANA'NIN POZANTI İLÇESİNDE ÇIĞ DÜŞTÜ

’nın Pozantı ilçesinde Armutoluğu yaylasında çığ düştü. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre çığda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

'nın Pozantı ilçesinde krom ocağının bulunduğu mevkiide yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre çığda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun kar yağışının yaşamı güçleştirdiği Pozantı'da akşam saatlerinde çığ felaketi yaşandı. Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiinde bulunan krom ocağı yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Valilik'ten yapılan açıklamda, "Çığ düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre; 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 vatandaşımız yaralı ve 1 vatandaşımız kaybolmuştur. Bölgede Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN