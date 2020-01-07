Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düştü
Adana’nın Pozantı ilçesinde Armutoluğu yaylasında çığ düştü. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre çığda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde krom ocağının bulunduğu mevkiide yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre çığda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun kar yağışının yaşamı güçleştirdiği Pozantı'da akşam saatlerinde çığ felaketi yaşandı. Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiinde bulunan krom ocağı yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Valilik'ten yapılan açıklamda, "Çığ düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre; 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 vatandaşımız yaralı ve 1 vatandaşımız kaybolmuştur. Bölgede Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.
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