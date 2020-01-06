Topkapı alt geçidini su bastı! Sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da, rüzgâr ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Topkapı alt geçidini gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte su bastı. Sürücüler zor anlar yaşadı, araçlarını kaldırıma çıkardı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan rüzgâr ve sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Topkapı alt geçidini gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte su bastı.