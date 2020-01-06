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Topkapı alt geçidini su bastı! Sürücüler zor anlar yaşadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
İSTANBUL'DA KABUS! SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI...

'da, rüzgâr ve etkili olmaya devam ediyor. alt geçidini gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte su bastı. Sürücüler zor anlar yaşadı, araçlarını kaldırıma çıkardı.

'da gece saatlerinde başlayan rüzgâr ve etkisini sürdürüyor. alt geçidini gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte su bastı.

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