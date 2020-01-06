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İstanbul’da hava kirliliği sağlığı olumsuz etkiliyor! Havasıyı solumak yılda 16 paket sigara içmeye bedel

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
İSTANBUL’A KRİTİK UYARI! 16 PAKET SİGARA...

'nden (İTÜ), Prof. Dr. ’un nüfusu en fazla olan 4 büyük ili baz alarak yaptığı hesaplamaya göre ’un havasını solumak yılda 16 paket bedel oluyor. Bu rakam ’da 17, ’de 23, ’da ise 38 paket olarak belirlendi.

Hava kirliliğine neden olan zararlı partikül maddeler (PM2,5) akciğer ve alt solunum yolları başta olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskini artırıyor. İnsan sağlığını sigara kadar tehdit eden hava kirliliği dolayısıyla (DSÖ) rakamlarına göre her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor, 'de ise bu rakam 30 bin civarında. Havası en kirli ülkelerde başı Hindistan, , Mısır, Pakistan çekiyor. Buradaki en önemli faktör düzensiz şehirleşme ve trafik yoğunluğu.

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