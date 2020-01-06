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Son dakika: Manisa'da deprem! Manisa 3,2 şiddetinde salladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
MANİSA'DA DEPREM!

hakkındaki açıklamalar sıcaklığını korurken, Manisa'nın 3,2 şiddetinde sallandığı açıklandı. Yapılan son dakika açıklamasında, "Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan verilere göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 03.14 sıralarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem kısa sürerken, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Depremin çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

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