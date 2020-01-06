Birçok İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO sefelerinde aksama yaşanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edilmiştir" denildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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