Birçok İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO sefelerinde aksama yaşanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edilmiştir" denildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)