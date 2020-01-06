Erzincan'da kadınlar bıçakla kavga etti: 2 kişi yaralandı

Erzincan kavgalı olan akraba kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzincan'da husumetli akraba kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazımkarabekir Mahallesi 252 Sokak'taki evinde ikamet eden S.G ile daha önce aralarında husumet bulunan akrabası N.D, tartıştı.

Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, ile evde bulunan B.K (25), çıkan arbedede aldıkları bıçak darbesi ile yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kavganın yaşandığı evde geniş güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.