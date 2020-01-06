Adıyaman'da miras kavgası kanlı bitti: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
Adıyaman’da miras davası için yapılan keşif sonrası kardeşler arasında, ‘Kadınlara mal düşmez’ tartışmasıyla çıkan kavgada 2’si kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, miras davası yüzünden mahkemelik olan Çatlı kardeşlerin davası kapsamında bugün Örenli Mahallesi'nde keşfi yapıldı. Çatlı kardeşler arasında keşif sonrası tartışma çıktı. "Kadınlara mal düşmez" sözlerinin söylenmesiyle ateşlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
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