Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbulluları yoğun sağanak konusunda uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu kez de Mersin halkını uyardı. Yapılan açıklamada, sağanak ve fırtınanın ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Mersin Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre kenti sabah saatlerinde etkisi altına alacağı düşünülen sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı.

Sağanak ve fırtınanın ani sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar (Hava, Deniz, Kara ulaşımı) gibi olumsuzlara neden olabileceğinin belirtildiği açıklamada, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK SABAHA KADAR SÜRDÜ

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti. Taksim Meydanı'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da ıslanmaktan kurtulamadı.