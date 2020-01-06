06 Ocak 2020, Pazartesi
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar ve yağış uyarısı | 6 Ocak 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2020
METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR VE SAĞANAK UYARISI!

6 Ocak 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, , , Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, ile , ve çevrelerinin yağışlı, , ve 'nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 6 Ocak 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, , , Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, ile , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; , ve 'nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar (20 cm ve üzeri), Batı Akdeniz kıyıları, , , , , , , , İzmir, Konya, Karaman, Niğde, , Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

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