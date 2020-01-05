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BUDO'dan sefer iptali açıklaması: İstanbul-Bursa seferine fırtına engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2020
BUDO'DAN SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bu akşam yapılması planlanan İstanbul-Bursa seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bu akşam yapılması planlanan İstanbul-Bursa seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferimiz beklenmedik ve aniden gelişen olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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