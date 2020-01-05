BUDO'dan sefer iptali açıklaması: İstanbul-Bursa seferine fırtına engeli
Giriş Tarihi: 05.01.2020
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bu akşam yapılması planlanan İstanbul-Bursa seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bu akşam yapılması planlanan İstanbul-Bursa seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferimiz beklenmedik ve aniden gelişen olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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