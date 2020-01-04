04 Ocak 2020, Cumartesi
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Muğla'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2020
DEFİNE BULMAK İÇİN KAZMAYA BAŞLAMIŞLARDI...

’nın ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; 'da belirli aralıklarla Kargı Yolu Caddesi Mandalya mevkii Çekek Yeri Tepesine gidip gelen bir gruptan şüphelenen çevre sakinleri, durumu jandarmaya ihbar etti.

Bu sabaha karşı bölgede tertibat alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda A.Ç. (43), E.G. (42), Ş.Ç. (38), B.Ç. (23), C.T. (46) ve Y.A. (33) isimli şüphelileri yaparken suçüstü yakalandı.

Belirli aralıklarla geldikleri bölgede derin bir çukur kazan şüphelilerin kaçak kazı yaparken kullandıkları çok sayıda malzemeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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