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Erzincan'da trafik kar nedeniyle durdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2020
ERZİNCAN'DA TRAFİK KAR NEDENİYLE DURDU

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi.

Erzincan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane karayollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Erzincan-Sivas karayolu 40'ncı kilometredeki Sakaltutan Geçidi'nde, ağır tonajlı araçların zincirsiz yola devam etmesine izin verilmedi.

Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden yolcu otobüsü, tır ve kamyonların sürücülerine uyarılarda bulunarak dikkat etmelerini istedi.

Karayolları ekipleri geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.

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