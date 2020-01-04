Eğlencesine attıkları işaret fişeği polisi alarma geçirdi
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, sahilde eğlenen kişilerin attığı 3 adet işaret fişeği deniz polisi ve polisi alarma geçirdi. İşaret fişeğinin denizden atılmadığının belirlenmesi üzerine sahildeki 5 arkadaş işlemler için polis merkezine götürüldü.
Körfez'de yaşayanlar, atılan işaret fişeklerini görünce, polise haber verdi. İşaret fişeğinin bir deniz aracından atıldığı düşünülerek deniz polisi ve polis araştırma başlattı. Bir süre sonra işaret fişeklerinin denizden değil de karadan atıldığı belirlenerek Mimar Sinan Mahallesi'ndeki sahilde bilgi toplanıldı. Alınan bilgiler doğrultusunda sahilde bir kameriyede bulunan 5 arkadaşın 3 işaret fişeğini attığı belirlendi.
İlk anda fişekleri atmadıklarını söyleyen gençler daha sonra 3 adet işaret fişeğini eğlence olsun diye ateşlediklerini kabul etti. İşaret fişeklerinin kovanları çöpte bulundu. Fişeklerin E.K. tarafından ateşlendiği belirtilirken, polis gençlere işaret fişeği ateşlemenin yasak olduğunu belirterek, işlemler için polis merkezine götürdü.
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