04 Ocak 2020, Cumartesi
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar yağışı uyarısı | 4 Ocak 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2020
HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT! KAR UYARISI...

4 Ocak 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: , , Doğu ve ile 'nın doğu ilçeleri, , , , , , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 4 Ocak 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: , , Doğu ve ile 'nın doğu ilçeleri, , , , , , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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