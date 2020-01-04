İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu! 110 kişilik çete çökertildi
İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 110 kişilik şebeke çökertildi.
Yakşık olarak bin polis, Beyoğlu, Kağıthane ve Bağcılar'da uyuşturucu satan torbacılara operasyon düzenledi. Bin polisin 137 adrese yaptığı eşzamanlı baskınlarda 110 kişi yakalandı.
ÇOCUKLARA DA SATMIŞLAR
Akşam'ın haberine göre; polis ekipleri çetenin şifresini de çözdü. Babadan oğula uyuşturucu satan şebeke içinde karı-koca torbacıların olduğu da tespit edildi. Kırmızı reçeteli ilaçları da temin ederek satan çetenin uyuşturucu maddeleri balkondan sepetle servis ettiği, müşterileri arasında çocukların da olduğu öğrenildi. İstanbul ve Bakırköy adliyelerine sevk edilen zanlılardan 93'ü tutuklanırken, 17'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
EVLERE TÜNELLİ BAĞLANTI
Gültepe'de çete üyelerine ait evlerin arasında geçiş sağlayan özel bölmelerin olduğu tespit edildi. Tünel sistemini andıran bu y��ntem için şebekenin özellikle yan yana bulunan evleri satın aldığı belirlendi.
110 KİŞİDEN 93'ÜNÜN KİMLİĞİ SAHTEYMİŞ
Polis ekipleri, zanlıların kimlik tespitinde çarpıcı bir bulguya rastladı. 110 kişiden 93'ünün üzerinde sahte kimlik ele geçirildi. Yakalanan şahısların çoğunun uyuşturucu satıcılığından sabıkası bulunduğu, 12 kişinin ise terör örgütü bağlantısından suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.
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