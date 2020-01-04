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İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu! 110 kişilik çete çökertildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
İSTANBUL'DA 110 KİŞİLİK UYUŞTURUCU ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonunda 110 kişilik şebeke çökertildi.

Yakşık olarak bin polis, , Kağıthane ve Bağcılar'da satan torbacılara operasyon düzenledi. Bin polisin 137 adrese yaptığı eşzamanlı baskınlarda 110 kişi yakalandı.

ÇOCUKLARA DA SATMIŞLAR

Akşam'ın haberine göre; polis ekipleri çetenin şifresini de çözdü. Babadan oğula uyuşturucu satan şebeke içinde karı-koca torbacıların olduğu da tespit edildi. Kırmızı reçeteli ilaçları da temin ederek satan çetenin uyuşturucu maddeleri balkondan sepetle servis ettiği, müşterileri arasında çocukların da olduğu öğrenildi. ve Bakırköy adliyelerine sevk edilen zanlılardan 93'ü tutuklanırken, 17'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

EVLERE TÜNELLİ BAĞLANTI

Gültepe'de çete üyelerine ait evlerin arasında geçiş sağlayan özel bölmelerin olduğu tespit edildi. Tünel sistemini andıran bu y��ntem için şebekenin özellikle yan yana bulunan evleri satın aldığı belirlendi.

110 KİŞİDEN 93'ÜNÜN KİMLİĞİ SAHTEYMİŞ

Polis ekipleri, zanlıların kimlik tespitinde çarpıcı bir bulguya rastladı. 110 kişiden 93'ünün üzerinde sahte kimlik ele geçirildi. Yakalanan şahısların çoğunun uyuşturucu satıcılığından sabıkası bulunduğu, 12 kişinin ise terör örgütü bağlantısından suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

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