04 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü! İkna edemediler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2020
ÇOCUKLARI İLGİLENMEYİNCE HAYATA KÜSTÜ! İKNA EDEMEDİLER

'da, tek başına yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Bursa, çocuklarının kendisini aramadığı gerekçesiyle bunalıma girdi. Bacağının da doktor hatası sonucu sakat kaldığını ileri sürerek evinden çıkmama kararı alan Bursa, kendisini yaşamdan soyutladı. Yemekleri dışarıdan gelen Bursa, 24 saatini evde geçiriyor.

'da çocuklarının kendisini aramadığı gerekçesiyle bunalıma giren 67 yaşındaki Mehmet Bursa, bacağının da doktor hatası sonucu sakat kaldığını ileri sürerek, evinden çıkmama kararı aldı. Hiç dışarı çıkmadan 24 saatini evde geçiren Mehmet Bursa'nın sözleri ise şoke etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN