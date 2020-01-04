Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü! İkna edemediler

Isparta'da, tek başına yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Bursa, çocuklarının kendisini aramadığı gerekçesiyle bunalıma girdi. Bacağının da doktor hatası sonucu sakat kaldığını ileri sürerek evinden çıkmama kararı alan Bursa, kendisini yaşamdan soyutladı. Yemekleri dışarıdan gelen Bursa, 24 saatini evde geçiriyor.

Isparta'da çocuklarının kendisini aramadığı gerekçesiyle bunalıma giren 67 yaşındaki Mehmet Bursa, bacağının da doktor hatası sonucu sakat kaldığını ileri sürerek, evinden çıkmama kararı aldı. Hiç dışarı çıkmadan 24 saatini evde geçiren Mehmet Bursa'nın sözleri ise şoke etti.

