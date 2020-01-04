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Arnavutköy’de vahşet! ‘Gel ben cinayet işledim’

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
ARNAVUTKÖY’DE VAHŞET! ‘GEL BEN CİNAYET İŞLEDİM’

'de İbrahim Y. adlı kişi, eşi Aynur Y. ile adlı kişiyi ormanlık alanda kurşun yağmuruna tuttu. Murat Olgun olay yerinde ölürken eşi ise vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. Şüphelinin, 'gel ben işledim' dediği ağabeyi ağır yaralanan yengesini hastaneye götürürken kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan ağabeyin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aynur Y. tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Şamlar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Y., 2 çocuğunun annesi eşi Aynur Y. ve 3 çocuk babası 'u ormanlık alana götürdü. İbrahim Y., burada henüz bilinmeyen bir sebepten eşi Aynur Y. ve Murat Olgun'a ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden iki kişi de yere yığıldı.

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