Bakırköy'de yangın!
Giriş Tarihi: 04.01.2020
Bakırköy’de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Büyük paniğe neden olan yangında vatandaşlar adeta sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.detaylar gelecek...
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