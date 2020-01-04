04 Ocak 2020, Cumartesi
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Bakırköy'de yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2020
BAKIRKÖY'DE YANGIN!

’de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Büyük paniğe neden olan yangında vatandaşlar adeta sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

detaylar gelecek...

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