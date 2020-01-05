Son dakika: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 05.01.2020
Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan deprem, İzmir, Aydın ve Manisa'da da hissedildi. Yetkililer, bölgede depremden kaynaklı herhangi olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.11'de Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, İzmir'in Urla ilçesine 21 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Öte yandan deprem, İzmir, Aydın ve Manisa'da da hissedildi.
Yetkililer, bölgede depremden kaynaklı herhangi olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi.
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