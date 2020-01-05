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Son dakika: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2020
EGE'DE KORKUTAN DEPREM

açıklarında 4 büyüklüğünde meydana geldi. Öte yandan deprem, , Aydın ve Manisa'da da hissedildi. Yetkililer, bölgede depremden kaynaklı herhangi olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.11'de açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 'in Urla ilçesine 21 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Öte yandan , İzmir, Aydın ve Manisa'da da hissedildi.

Yetkililer, bölgede depremden kaynaklı herhangi olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi.

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