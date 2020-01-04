04 Ocak 2020, Cumartesi
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Marmara'da korkutan deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2020
MARMARA'DA KORKUTAN DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, saat 20.13'te 'nde Yalova açıklarında 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova ve İstanbul'dan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, 'nde Yalova açıklarında saat 20.13'te 3.1 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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