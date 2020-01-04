Marmara'da korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 04.01.2020
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, saat 20.13'te Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova ve İstanbul'dan da hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 20.13'te 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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