Üsküdar'da feci kaza! Kamyon ağaca çarptı!
Giriş Tarihi: 03.01.2020
Üsküdar'da kamyonun ağaca çarpması nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Cadde trafiğe kapatılırken itfaiye ekiplerince kamyonun üzerindeki dallar testereyle kesildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Alınan bilgiye göre, Altunizade Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi'nde Ahmet D. idaresindeki 63 FG 978 plakalı kamyon, yol kenarındaki ağaca çarptı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılırken itfaiye ekiplerince kamyonun üzerindeki dallar testereyle kesildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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