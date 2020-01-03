Ankara'da yılbaşı gecesi 4 kişi yaşamını yitirmişti! İşte yangının itfaiye raporu
Ankara'da yılbaşını kutlamak için bir araya gelen 7 arkadaşın kaldığı evde çıkan ve 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu açıklandı. Raporda, yangının ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.Semih ve Hakan Aktaş kardeşler, arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı akşamı dışarıda eğlendikten sonra, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında, dedelerine ait eve geçti. Gençler uyuduktan sonra sabaha karşı yangın çıktı. Yangında Semih Aktaş (20), Seyfi Güngör (26) ve Naci Cankurtaran (26) ile onları kurtarmak için eve giren 4'üncü katta oturan komşu Rahmi Yozgat (65) yaşamını yitirdi. Yangın sırasında evde bulunan 4 genç ile birlikte 8 kişi de yaralandı.
RAHMİ YOZGAT, BİNA GİRİŞİNDE BULUNDU
Yangınla ilgili evde inceleme yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda, itfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında zemin katta bulunan daireden alevlerin yükseldiği, üst katlarda bulunanların yoğun duman ve ısı nedeniyle binada mahsur kaldıklarının görüldüğü belirtildi. Binanın giriş kapısından 2 metre içeride ölenlerden Rahmi Yozgat'ın bulunduğu belirtilen raporda, "Yanan dairenin oturma odası tamamen yanmaktan, diğer tüm odaları islenmekten ve ıslanmaktan hasar görmüş olup, pencere korkulukları ve camlar tarafımızca müdahale için kırılmıştır. Yanan dairelerin açık olan dış kapısı ve oturma odasının pencereleri tamamen yanmıştır. Ayrıca binada bulanan tüm dairelerin dış kapıları doğalgaz sayaçları, elektrik sayaçları yoğun ısıdan erimiştir. Yanan dairenin üst katı ve en üst kattaki Rahmi Yozgat'a ait dairenin dış kapılarını açık bırakmaları sonucu tüm eşyalar ve evi hasar görmüştür" denildi.
ELEKTRİKLİ ISITICI YANICI MADDELERİ TUTUŞTURDU
Raporun yangının oluş şekli ve çıkış nedeni bölümünde ise "Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda daireye girişteki sol taraftaki ilk odada ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu yangının çıktığı, alevlerin diğer yanıcı eşyalara sirayet ederek, genişlediği ve yangının da bu şekilde çıktığı kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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