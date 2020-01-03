03 Ocak 2020, Cuma
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Üsküdar'da kamyon ağaca çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
İSTANBUL'DA KORKUTAN KAZA

'da kamyonun ağaca çarpması nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Altunizade Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi'nde Ahmet D. idaresindeki 63 FG 978 plakalı , yol kenarındaki ağaca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Cadde trafiğe kapatılırken itfaiye ekiplerince kamyonun üzerindeki dallar testereyle kesildi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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