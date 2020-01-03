Son dakika: Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda kişi yaralandı

Son dakika haberi: Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 25 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüste, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Altköy mevkisinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak bariyere vurdu.

12 KİŞİ YARALANDI

Bariyerleri aşan otobüs daha sonra yol kenarına devrildi. Kazada 25 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüste, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ve polislerce Refahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.