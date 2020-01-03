Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Şiddetli poyraz etkili olacak
Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji, İstanbul'da yine şiddetli poyrazın etkili olacağını açıkladı. Meteoroloji'nin yaptığı uyarıda yağış bilgisine de yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor" denildi.
İSTANBUL'DA METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgar ise, Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Meteorolojinin yaptığı uyarıda yağış bilgisine de yer verildi. Açıklamada, "Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor" denildi.
"110 KM BULACAK"
Açıklama şöyle devam etti:
"06 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 kg ve üzeri yağış) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor"
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