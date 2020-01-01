01 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş sahilinde silahla intihar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2020 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE SİLAHLA İNTİHAR

Beşiktaş sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti. Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan adamın öldüğünü belirledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Olay Beşiktaş Sahilindeki iskelenin yakınında saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, telefonla konuştuğu kişiyle tartışan bir erkek, telefonu kapattıktan sonra sahilden o anda geçmekte olan vatandaşlara "Allah'a emanet olun" dedi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Yanındaki silahı çıkartıp başına ateş eden kişi, ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan adamın öldüğünü belirledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Olay yerinden gelen kareler:




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN