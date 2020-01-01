Beşiktaş sahilinde silahla intihar
Beşiktaş sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti. Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan adamın öldüğünü belirledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Olay Beşiktaş Sahilindeki iskelenin yakınında saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, telefonla konuştuğu kişiyle tartışan bir erkek, telefonu kapattıktan sonra sahilden o anda geçmekte olan vatandaşlara "Allah'a emanet olun" dedi.
POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ
Yanındaki silahı çıkartıp başına ateş eden kişi, ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan adamın öldüğünü belirledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Olay yerinden gelen kareler:
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