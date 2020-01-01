Afyonkarahisar'da feci kaza!

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı Kurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Oğuz Kurt (25) idaresindeki 03 DU 742 plakalı otomobil, Tren İstasyonu mevkisinde elektrik direğine çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazada, sürücü Kurt ile otomobildeki Elfide Satmaz (19) yaralandı. Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Satmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Kurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.