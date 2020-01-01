01 Ocak 2020, Çarşamba
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Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisinin süresi uzatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2020
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ! SÜRE UZATILDI

Fotoğraflarıyla tarihe damga vuran sanatçı 'in anısına İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ""nin kapanış tarihi, yoğun ilgi nedeniyle bir hafta uzatıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık'ta Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim Merkezinde açılan sergiyi bir hafta boyunca 20 bin kişi ziyaret etti.

"2019 Yılı" dolayısıyla düzenlenen ve Ara Güler'in hayatı ve çektiği fotoğrafların yer aldığı sergiyi, günlük olarak yaklaşık 2 bin 500 kişi gezdi.

Usta fotoğrafçının çeşitli dönemlerde çektiği 200'den fazla fotoğrafının yer aldığı sergide,
Güler'in birbirinden eşsiz fotoğraf kareleri, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Yarın kapanması planlanan sergi, 9 Ocak'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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