Taksim'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı
Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün güvenlik tedbirleri kapsamında, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi ve Gezi Parkı demir bariyerlerle çevrildi.
Polis, ayrıca, meydana açılan tüm sokaklarda arama noktaları oluşturdu. Ekipler, vatandaşları ve turistleri üstlerini aradıktan sonra meydana alıyor. Taksim Metrosu'ndan meydana geçen kişiler üzerinde de arama yapılıyor.
Özel harekat polisleri de meydan ve cadde boyunca herhangi bir olumsuzluğa karşı konuşlandırıldı.
Ekipler, şüpheli görülen kişiler üzerinde GBT sorgulaması gerçekleştiriyor.
Atlı polisler de Taksim Meydanı'nda görev alıyor. Bazı polislere kangal ve akbaş cinsi köpekler de eşlik ediyor.
Polis helikopteri zaman zaman Taksim Meydanı ve çevresini havadan kontrol ediyor.
İtfaiye ekipleri de meydan ve çevresinde hazır bekliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bu haber Türkiye’den! Heyecanlandıran buluş
- PKK'nın bombacısı yakalandı
- Bir annenin feryadı: "7 yıl oldu kızımdan haber yok"
- MSB'den tüyleri diken diken eden video
- İstanbul'da savaş pilotu boğazı kesilerek öldürüldü
- Selin Kartal'ın ölmüyle ilgili flaş gelişme!
- Ormandaki yaratık korku saldı!
- Polis köpekleri Taksim'de...
- Cezaevi firarisi halk otobüsünde yakalandı
- Şehit Rahmi Kaya için tören düzenlendi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- mpi.gov.tr 2020 Milli Piyango sıralı tam liste! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için tıklayınız…
- Amorti nedir? Amorti ikramiyesi ne kadar? 2020 amorti sonuçları sorgula!
- 2020 Milli Piyango amorti kazanan rakamlar! Amorti hangi numaralara çıktı?
- MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?
- 80 milyon TL çekilişi | Milli Piyango 2020 çekiliş sonuçları! - Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango bilet sorgulama..
- 2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…
- Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!
- 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! Biletime ne kadar ikramiye çıktı?
- Milli Piyango 2020 sonuçları sorgulama: Yılbaşı özel 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL…
- Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?
- Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango bileti son satış saati kaçta? 31 Aralık’ta bilet alınır mı?
- Masterchef 2020 ne zaman başlıyor? Masterchef yeni sezon yayın tarihi…