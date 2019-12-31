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Taksim'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
TAKSİM'DE YILBAŞI İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yeni yıla 'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı.

Emniyet Müdürlüğünün güvenlik tedbirleri kapsamında, Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi ve demir bariyerlerle çevrildi.

Taksim'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı TAKSİM'DE YILBAŞI İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis, ayrıca, meydana açılan tüm sokaklarda arama noktaları oluşturdu. Ekipler, vatandaşları ve turistleri üstlerini aradıktan sonra meydana alıyor. Taksim Metrosu'ndan meydana geçen kişiler üzerinde de arama yapılıyor.

Özel harekat polisleri de meydan ve cadde boyunca herhangi bir olumsuzluğa karşı konuşlandırıldı.

Ekipler, şüpheli görülen kişiler üzerinde GBT sorgulaması gerçekleştiriyor.

Atlı polisler de Taksim Meydanı'nda görev alıyor. Bazı polislere kangal ve akbaş cinsi köpekler de eşlik ediyor.

Polis helikopteri zaman zaman Taksim Meydanı ve çevresini havadan kontrol ediyor.

İtfaiye ekipleri de meydan ve çevresinde hazır bekliyor.

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