Baraj suları çekildi tarihi cami gün yüzüne çıktı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde baraj gölünün suyunun çekilmesi sonucu tarihi olduğu düşünülen cami ve mezarlık gün yüzüne çıktı. Fatih Sultan Mehmet’in adını taşıyan tarihi caminin, 30 yıl sular altında kalmasına rağmen duvarlarındaki işlemelerin bozulmadığı gözlendi.
Sivas'ın kuzeyinde bulunan Kılıçkaya Barajın 1989 yılında su toplamaya başlamasıyla birlikte, baraja kıyısı bulunan Suşehri ilçesindeki Büyük Güzel köyü sular altında kamıştı. Suların çekilmesiyle köyün tarihi camisi ve köy mezarlığı 30 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı iddia edilen ve Fatih Sultan Mehmet'in adını taşıyan tarihi caminin, 30 yıl sular altında kalmasına rağmen duvarlarındaki işlemelerin bozulmadığı gözlendi.
Suları çekilmesinin ardından, geçmiş yılları yad etmek amacıyla bölgeye giden vatandaşlar, cami duvarlarıyla birlikte, cami içerisinde mihrap ve minber kalıntıları aynen duran caminin bulunduğu bölgede hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cami ile birlikte Osmanlıca yazılı mezar taşları da dikkat çekti. Caminin bulunduğu yerde gezinti yapan Serkan Özer isimli vatandaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Su havzasının yılın en az 6 ayının su altında kaldığını ifade ederek, Caminin ise rivayetlere göre çok eski tarihi olduğunu, fakat bugün halen yıllar öncesi gibi ayakta kaldığını ifade etti.
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