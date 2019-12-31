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Boş sanılan silahla hayatını kaybeden Selin Kartal'ın ölmüyle ilgili flaş gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
SELİN KARTAL'IN ÖLMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal, Burhaniye'de gözyaşları içinde toprağa verildi. Genç kızın cesedinin bulunduğu evin sahibi olan A.B. (22) ile erkek arkadaşı S.D.’nin (23) olaydan sonra görüştükleri belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis A.B.ve S.D.'nin olaydan sonra 6 kişiyle buluşarak plan yapmış olmaları ihtimali üzerinde duruyor.

Gazicelal Mahallesi, Hamdibey Caddesi, 10 numaradaki apartmanda oturanlar, dün sabah 2'nci katta bulunan dairenin kapısının açık olduğunu görüp polise haber verdi. Binaya gelen polis, içeri girdiğinde Selin Kartal'ı başından vurularak ölmüş halde buldu.

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