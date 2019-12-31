Son dakika: Milli Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama! Büyük ikramiye dörde bölündü
Giriş Tarihi: 31.12.2019
2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
BÜYÜK İKRAMİYE 4'E BÖLÜNDÜ
Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.
AMORTİ RAKAMLARI
Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.
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