31 Aralık 2019, Salı
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Son dakika: Milli Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama! Büyük ikramiye dörde bölündü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2019
İŞTE MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYENİN ÇIKTIĞI İLLER

2020 belli oldu. İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

BÜYÜK İKRAMİYE 4'E BÖLÜNDÜ

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

AMORTİ RAKAMLARI

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

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