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Son depremler: Elazığ'da korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2019
ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM

'ın Kovancılar ilçesinde 3.2 şiddetinde meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki depreme en yakın yerleşim alanının Sarıbuğday köyü olduğu öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü 'ın Kovancılar ilçesi olan saat: 19.21 sıralarında 3.2 şiddetinde meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki depreme en yakın yerleşim alanının Sarıbuğday köyü olduğu öğrenildi.

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