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Son dakika: İstanbul, Kartal'da istinat duvarı çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
GÖRÜNTÜLER İSTANBUL'DAN! KORKUNÇ OLAY

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi. Otomobiller açılan çukura düşerken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı! Kartal'da bir sitenin otoparkında duvar çöktü. Otomobiller açılan çukura düşerken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul, Kartal'da istinat duvarı çöktü İSTANBUL, KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ


ARAÇLAR ÇUKURA DÜŞTÜ

Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki 10 katlı binanın otopark istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan çukura düştü.

BİNA BOŞALTILDI

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İşte olay yerinden gelen ilk kareler:

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