Son dakika: İstanbul, Kartal'da istinat duvarı çöktü
İstanbul'un Kartal ilçesinde bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi. Otomobiller açılan çukura düşerken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı! Kartal'da bir sitenin otoparkında duvar çöktü. Otomobiller açılan çukura düşerken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.
ARAÇLAR ÇUKURA DÜŞTÜ
Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki 10 katlı binanın otopark istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan çukura düştü.
BİNA BOŞALTILDI
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.
İşte olay yerinden gelen ilk kareler:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kan donduran olay! Bebeğinin yanında...
- Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi...
- Sosyal medyayı sallayan fotoğraf!
- Yılbaşı öncesi baskın! Hepsi yakalandı
- İstanbul'da fabrika yangını
- Şanlıurfa'dan kahreden haber
- Evsizler yatmasın diye bu hale getirdiler!
- Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı
- Büyük gürültü! Vatandaş sokağa döküldü
- Büyük gürültü! Vatandaşlar sokağa döküldü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…
- Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!
- 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! Biletime ne kadar ikramiye çıktı?
- Milli Piyango 2020 sonuçları sorgulama: Yılbaşı özel 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL…
- Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?
- Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango bileti son satış saati kaçta? 31 Aralık’ta bilet alınır mı?
- Masterchef 2020 ne zaman başlıyor? Masterchef yeni sezon yayın tarihi…
- Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Montenegro haritadaki yeri nedir? Montenegro ülke mi, nerede?
- 31 Aralık Bilecik Afyon yarın okullar tatil mi? Bilecik Afyon kar tatili var mı? İşte yanıtı…
- Mersin Adana yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Mersin Adana kar tatili var mı? Valilik açıklaması geldi mi?
- 2020 Evde yılbaşı menüsü: En güzel yılbaşı menüsü tarifleri! Yılbaşı sofrası için yaratıcı menüler!
- Ehliyet ve kimlik yenileme son gün ne zaman? 31 Aralık son gün mü? Ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih…