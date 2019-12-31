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Şanlıurfa'dan kahreden haber! Tel Abyad'daki patlamada yaralanan Mehmetçik şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
ŞANLIURFA'DAN KAHREDEN HABER

Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanan Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak oldu. Şehit Rahmi Kaya'nın cenazesi, öğleden sonra Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlanacak.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad bölgesinde görevli uzman onbaşı Rahmi Kaya, pazar günü meydana gelen patlamada yaralandı.

Tedavisi için Şanlıurfa'ya getirilen Uzman Onbaşı Kaya, doktorların tüm çabasına karşın bu sabah kurtarılamayarak oldu.

Şehit Rahmi Kaya'nın cenazesi, öğleden sonra Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlanacak.

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