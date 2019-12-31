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Ankara'da genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
KAN DONDURAN OLAY! BEBEĞİNİN YANINDA...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde dün akşam saatlerinde genç kadın, iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kadının eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Berber S. Koyuncu, akşam evine geldiğinde eşi Nazmiye Koyuncu'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu. Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğünü belirledi.

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