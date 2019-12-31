Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonuna 4 tutuklama
Erzincan'da yılbaşı öncesi polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ve kaçak içki satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, 787 ecstasy hap, 742,33 gram kubar esrar, 11,36 gram toz esrar, 56,87 gram bonzai, bir silah ile 135 şişe muhtelif markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
ADLİ İŞLEM YAPILDI
Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, 1 şüpheli hakkında 'Kullanmak maksadıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kabul etmek' ve 3 şüpheli hakkında da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele suçu kapsamında adli işlem yapıldı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı ile 8 kişi ise serbest bırakıldı.
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