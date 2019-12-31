31 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonuna 4 tutuklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
YILBAŞI ÖNCESİ BASKIN! HEPSİ YAKALANDI

Erzincan'da yılbaşı öncesi polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ve kaçak içki satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, 787 ecstasy hap, 742,33 gram kubar esrar, 11,36 gram toz esrar, 56,87 gram bonzai, bir silah ile 135 şişe muhtelif markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, 1 şüpheli hakkında 'Kullanmak maksadıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kabul etmek' ve 3 şüpheli hakkında da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı ile 8 kişi ise serbest bırakıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN