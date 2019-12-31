İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli eski savaş pilotu boğazı kesilerek öldürüldü
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
İstanbul Esenyurt'ta şoke eden bi olay yaşandı. Suriyeli eski savaş uçağı pilotu İsmail Molla Umeyr, yeğeni Abdulkadir Halil Mulle tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Korkunç cinayete evde bulunan 5 yaşındaki oğlu da tanık olurken, katil zanlısı cinayetin işlendiği evde gözaltına alındı.Olay sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. Suriyeli 52 yaşındaki Suriyeli eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr yeğeni Abdulkadir Halil Mulle (25) , tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Bu sırada evde Umeyr'in 5 yaşında erkek çocuğu da bulunuyordu.
Gürültüleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapısının kapalı olduğu daireye çilingir yardımıyla giren ekipleri 5 yaşındaki çocuk karşıladı.
İçeri giren ekipler boğazı kesildiği tahmin edilen bir kişiyi kanlar içinde yerde yatarken buldu.
Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, katil zanlısı yeğen de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Evde yapılan yapılan incelemelerin ardından eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr 'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaşanan olayı anlatan Yenikent Mahalle Muhtarı Önder Ay,"Öldüren kişi de evde şok halindeydi" diye konuştu.
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