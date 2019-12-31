31 Aralık 2019, Salı
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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti! İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! SEFERLER İPTAL EDİLDİ...

İstanbul Deniz Otobüsleri () VE Bursa Deniz Otobüslerinin () 31 Aralık Salı günü için bazı seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle ile Bursa Deniz Otobüsleri () 31 Aralık Salı iptal ettikleri seferleri duyurdu.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi

BUDO'nun iptal seferleri de şöyle:

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00 seferi

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30seferi

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30 seferi

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00 seferi

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 10.00 seferi

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13.00 seferi

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 13.00 seferi

Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 14.25 seferi

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