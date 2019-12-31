İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti! İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) VE Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 31 Aralık Salı günü için bazı seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle İDO ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) 31 Aralık Salı iptal ettikleri seferleri duyurdu.
İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi
BUDO'nun iptal seferleri de şöyle:
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00 seferi
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30seferi
Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30 seferi
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 10.00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13.00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 13.00 seferi
Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 14.25 seferi
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