31 Aralık 2019, Salı
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak uyarısı | 31 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2019
METEOROLOJİ'DEN KAR VE SAĞANAK UYARISI

31 Aralık 2019 Salı günü için 'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, , Kuzey Ege, Akdeniz, , Batı ve Orta , Doğu Karadeniz kıyıları, ’nun güneyi ve ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 31 Aralık 2019 Salı hava durumu tahminleri...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, , Kuzey Ege, Akdeniz, , Batı ve Orta , Doğu Karadeniz kıyıları, 'nun güneyi ve ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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