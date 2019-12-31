Mehmetçik yavru köpeği çantasında taşıdı

Türk Silahlı Kuvvetleri, vatan savunmasını ve mazlum halklara yardımı yaz kış fark etmeden ifa ederken, Mehmetçik'in fedakarlığı ve merhameti de göz dolduruyor.

Zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçik, donmak üzere olan bir yavru köpeği çantasında taşıdı.

MEHMETÇİK, YAVRU KÖPEĞE ÇANTASINDA YER AÇTI

Arazide göreve çıkan bir askerimizin, donmak üzere olan yavru köpeği çantasında taşıdığı fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni topladı.