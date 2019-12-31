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Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
BÜYÜK GÜRÜLTÜ! VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Adana'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyup kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, yapılan ilk incelemede enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.

Merkez Seyhan ilçesinin tarihi yapılarıyla ünlü Tepebağ Mahallesi'nde gece yarısı büyük bir gürültüye uyanan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında 27011 Sokak'ta bulunan terk edilmiş 3 katlı binanın yıkıldığını gördü.

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