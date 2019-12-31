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Konya’dan 27 ülkeye F1 simülatörü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2019
KONYA’DAN 27 ÜLKEYE F1 SİMÜLATÖRÜ

Konyalı sanayici Mevlüt Alyaz, ürettiği 1 simülatörlerini 27 ülkeye satıyor. Alyaz, 1998'de işlettiği internet kafeye eğlence amaçlı koymayı düşündüğü Formula 1 simülatörünü pahalı olması üzerine kendisi imal etmeye karar verdi. İlk etapta statik simülatörler yapıp bunları Avrupa'nın bazı ülkelerine satmaya başlayan Alyaz, daha sonra hareketli simülatörler üretti. Alyaz'ın ürettiği Formula 1 simülatörleri, yarış pisti, yolları, durakları, yol haritası, izleyici tribünleri ve lastik sesleri ile sürücüsüne deneyimi yaşatıyor.

Konyalı sanayici Mevlüt Alyaz, ürettiği 1 simülatörlerini 27 ülkeye satıyor. Alyaz, 1998'de işlettiği internet kafeye eğlence amaçlı koymayı düşündüğü Formula 1 simülatörünü pahalı olması üzerine kendisi imal etmeye karar verdi. İlk etapta statik simülatörler yapıp bunları Avrupa'nın bazı ülkelerine satmaya başlayan Alyaz, daha sonra hareketli simülatörler üretti. Alyaz'ın ürettiği Formula 1 simülatörleri, yarış pisti, yolları, durakları, yol haritası, izleyici tribünleri ve lastik sesleri ile sürücüsüne deneyimi yaşatıyor. -Ereğli karayolu üzerindeki fabrikasında, Formula 1 araçlarının yanı sıra ralli, roller coaster ve tipi uçak simülatörlerini de ürettiklerini anlatan Alyaz, şöyle konuştu: "Hem kabin hem mekanik bölümü hem de yazılımını yapan nadir firmalardanız. Formula 1 simülatörlerini 4 ile 8 hafta için de üretiyoruz. Simülatörlerin satış fiyatı ise 25 bin dolardan 90 bin dolara kadar çıkıyor."

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