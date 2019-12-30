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Son dakika: Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
ÜMRANİYE'DE CAM FABRİKASINDA PATLAMA

Son dakika haberine göre 'de bulunan bir cam fabrikasında kazan patladı. 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Yıldız 'nda meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın kazanı bir anda patladı.

sonucu 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Ümraniye’de cam fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var |Video ÜMRANİYE'DE CAM FABRİKASINDA PATLAMA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR |VİDEO

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