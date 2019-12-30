Son dakika: Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü 3 yaralı

Son dakika haberine göre Ümraniye'de bulunan bir cam fabrikasında kazan patladı. 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Yıldız Cam Fabrikası'nda meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın kazanı bir anda patladı.

Patlama sonucu 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.