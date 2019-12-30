Son dakika: Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
Son dakika haberine göre Ümraniye'de bulunan bir cam fabrikasında kazan patladı. 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Yıldız Cam Fabrikası'nda meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın kazanı bir anda patladı.
Patlama sonucu 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ev kirasından bıkıp yaptılar! Sonuç inanılmaz...
- İki arkadaş arasındaki alacak verecek kavgasında kan aktı
- Kız kaçırma kavgası! Kan aktı
- Kriz aşıldı! İşte yeni sahibi...
- 3 ilde eş zamanlı baskın!
- Mehmet Elbay cinayetinin işlendiği yeri canlı yayında ortaya çıktı
- Lise öğrencisinden şok sözler!
- Türkü söylerken bir anda yere yığıldı
- Ölümden döndüler! İstanbul'da fırtına etkili oluyor
- Kayıp kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezon yayın tarihi!
- Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı…
- Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?
- Konya, Karaman kar tatili var mı? 30 Aralık Konya, Karaman yarın okullar tatil mi? İşte Valilik MEB açıklamaları!
- Masterchef kim kazandı? 2019 Masterchef Türkiye birincisi kim? Masterchef kazananı…
- Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Aşk iddialarına yanıt...
- Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Masterchef Cemre kimdir? Masterchef finalisti Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli?
- 3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler yeni yılda da çok hesaplı! Vestel Venüs Go...
- Kimse Bilmez 27. bölüm izle! – ATV
- Yeni yılda emeklilere 1.100 TL promosyon! Bankaların emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- 2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?