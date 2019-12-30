Bahçelievler'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

İstanbul, Bahçelievler'de kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı. Saldırganın eşkalini alan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.20'de Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Gurbet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Adem B., sokakta bulunduğu sırada daha önceden kız kaçırma davası yüzünden aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Saldırgan, Adem B.'ye üç el ateş ederek sol bacağından yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yerde kalan Adem B. için ambulans çağrıldı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ



Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Adem B. ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının olduğu bölgede çalışma yaparak delil topladı. Saldırganın eşkalini alan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı.