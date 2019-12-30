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Osmaniye'de annesini öldüren kişi teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2019
ÖZ ANNESİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ VE...

'de yaşayan 30 yaşındaki Mustafa H. Ç., annesi Fatma Ç.'yi battaniye ile boğdu. Baygın halde hastaneye kaldırılan Fatma Ç., hayatını kaybetti. Mustafa H. Ç. annesini öldürdüğünü belirterek karakola teslim oldu.

'nin Kadirli ilçesinde eşi tarafından evde baygın vaziyette bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Ç. eve geldiğinde eşi Fatma Ç'yi baygın vaziyette buldu.

Fatma Ç. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası Fatma Ç'nin oğlu Mustafa H. Ç. (30) annesini öldürdüğünü ileri sürerek polis merkezine teslim oldu.

Fatma Ç'nin cesedi otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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