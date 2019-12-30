Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar uyarısı | 30 Aralık 2019 hava durumu
30 Aralık 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı, Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 30 Aralık 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Çirkin saldırı! Mezar taşları paramparça edildi
- Şanlıurfa'da feci olay! Tır markete daldı
- İDO ve BUDO'da birçok sefer iptal edildi
- 3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler yeni yılda da çok hesaplı! Vestel Venüs Go...
- Öz annesini boğarak öldürdü ve...
- Kar İstanbul'un kapısına dayandı
- Küçük kız deprem anını anlattı
- Cipte tabancayla vurulmuş cesedi bulundu
- Kars’ta korkutan deprem
- Bear Grylls''in tüm foyası ortaya çıktı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezon yayın tarihi!
- Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı…
- Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?
- Konya, Karaman kar tatili var mı? 30 Aralık Konya, Karaman yarın okullar tatil mi? İşte Valilik MEB açıklamaları!
- Masterchef kim kazandı? 2019 Masterchef Türkiye birincisi kim? Masterchef kazananı…
- Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Aşk iddialarına yanıt...
- Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Masterchef Cemre kimdir? Masterchef finalisti Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli?
- 3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler yeni yılda da çok hesaplı! Vestel Venüs Go...
- Kimse Bilmez 27. bölüm izle! – ATV
- Yeni yılda emeklilere 1.100 TL promosyon! Bankaların emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- 2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?