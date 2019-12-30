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Konya'da 6 ilçesinde eğitime kar engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2019
6 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

'nın Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerinde yoğun ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

kent merkezi ve ilçelerinde yoğun yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

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